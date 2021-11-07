Саакашвили ест, но мало. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала подтверждение (видео)

Пенитенциарная служба опубликовала видео с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, а также фото баночек из-под детского питания, которое, как утверждается, ест арестованный.

Если верить записям, Саакашвили принимает в пищу детское питание и соки. Экс-президент Грузии заявил, что раз его обвиняют в нарушении голодовки, то он отказывается от всех витаминов и препаратов, предписанных врачами, сообщает Сегодня.

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Видеозапись Пенитенциарная служба Грузии разместила на своей странице в Facebook.

"Из-за общественного интереса публикуем некоторые факты приема пищи Михеилом Саакашвили. На видео видно, как заключенный политик получает еду и соки. Публикуем также фото продукции, которую употребляет Саакашвили", – говорится в сообщении Пенитенциарной службы.

На видео арестованный политик употребляет пищу из маленькой баночки. Видео состоит из нескольких фрагментов, которые датируются началом ноября.

После заявлений властей Грузии, что он получает пищу, Саакашвили заявил, что отказывается от всех витаминов и других препаратов, назначенных врачами.

Напоминаем, что власти Грузии заподозрили Саакашвили в притворстве и что он получает пищу. По словам адвоката экс-президента, Саакашвили продолжает голодовку и его состояние ухудшилось.

Фокус писал о том, что Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили, а также Фокус публиковал первые кадры голодающего Саакашвили из тюрьмы.