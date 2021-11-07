Саакашвілі їсть, але мало. Пенітенціарна служба Грузії опублікувала підтвердження (відео)

Пенітенціарна служба опублікувала відео з екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, а також фото баночок з-під дитячого харчування, яке, як стверджується, їсть заарештований.

Якщо вірити записам, Саакашвілі вживає дитяче харчування та соки. Екс-президент Грузії заявив, що раз його звинувачують у порушенні голодування, то він відмовляється від усіх вітамінів та препаратів, наказаних лікарями, повідомляє Сегодня.

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Відеозапис Пенітенціарна служба Грузії розмістила на своїй сторінці у Facebook.

"Через суспільний інтерес публікуємо деякі факти прийому їжі Міхеїлом Саакашвілі. На відео видно, як ув'язнений політик отримує їжу та соки. Публікуємо також фото продукції, яку вживає Саакашвілі", – йдеться у повідомленні Пенітенціарної служби.

На відео заарештований політик вживає їжу із маленької баночки. Відео складається з кількох фрагментів, що датуються початком листопада.

Після заяв влад Грузії, що він отримує їжу, Саакашвілі заявив, що відмовляється від усіх вітамінів та інших препаратів, призначених лікарями.

Нагадуємо, що влада Грузії запідозрила Саакашвілі у вдаванні і що він отримує їжу. За словами адвоката екс-президента, Саакашвілі продовжує голодування і його стан погіршився.

Фокус писав про те, що Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Міхеїла Саакашвілі, а також Фокус публікував перші кадри Саакашвілі, який голодує, з в'язниці.