"Ні й ніколи", — президент Грузії про помилування Саакашвілі (відео)

Саломе Зурабішвілі вирішила повторити свою позицію щодо експрезидента, оскільки "питання залишається на порядку денному".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повторила, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Міхеіла Саакашвілі. Лідерка держави під час свого відеозвернення заявила, що вона більше ніколи не повертатиметься до цього питання.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

[ + – ] Відеозвернення президента Грузії Саломе Зурабішвілі

"Оскільки це питання знову залишається на порядку денному, маю сказати, що моя позиція про помилування Міхеіла Саакашвілі тверда й незмінна — ні і ніколи", — сказала Зурабішвілі.

При цьому вона додала, що вважати Міхеіла Саакашвілі політичним ув'язненим неправильно, оскільки такий критерій не застосовується до його нинішнього стану.

"Колишній президент не відповідає критеріям ні політичного в'язня, ні безневинної жертви. Він прибув у країну добровільно і нелегальним шляхом", — наголосила грузинська лідерка, зазначивши при цьому, що Саакашвілі приїхав до Грузії для дестабілізації обстановки в країні.

Таку категоричну позицію щодо свого попередника вже було озвучено Зурабішвілі.

"Усі єдині перед законом. Багато хто запитує, чи помилує президент Саакашвілі, відповідь одна, проста і остаточна — ні, ніколи", — сказала грузинський президент 1 жовтня.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що дострокове звільнення експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі з в'язниці та його екстрадиція до України неможливі.

Також ми розповідали, що глава МЗС України Дмитро Кулеба нещодавно пообіцяв, що Україна зробить усе, щоб звільнити ув'язненого Саакашвілі з колонії. Він зазначив, що запит про екстрадицію – не єдиний інструмент, який у МЗС розглядають для звільнення Саакашвілі.