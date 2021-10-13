"Ми своїх не кидаємо": Кулеба розповів, як Україна буде боротися за Саакашвілі

Екстрадиція це не єдиний шлях, яким МЗС зібралося звільняти політика.

Київ постійно відстежує те, що відбувається в Грузії навколо її колишнього президента Міхеіла Саакашвілі і тримає з політиком зв'язок. Україна зробить все, щоб звільнити ув'язненого з колонії, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу 13 жовтня, передає пресслужба відомства.

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"Ми підтримуємо постійний зв'язок з Міхеілом Саакашвілі. Адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ. Вже було кілька розмов з ним, де ми з'ясували його чітку позицію. Ми вивчаємо юридичні нюанси цієї справи, вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати у цьому випадку", — сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що запит про екстрадицію — не єдиний інструмент, який в МЗС розглядають для звільнення Саакашвілі.

"Підкреслюю, що Міхеіл Саакашвілі є громадянином України, а ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Коли буде затверджене рішення, яким саме шляхом рухатися — це може бути не тільки екстрадиція — ми тоді вже проінформуємо", — заявив міністр.

Зазначимо, що глава МЗС Грузії Давид Залкаліані назвав "неможливою з правової точки зору" екстрадицію в Україну Саакашвілі.

"Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати", — заявив грузинський чиновник в ефірі одного з грузинських телеканалів 6 жовтня.

Про боротьбу за Саакашвілі заявляв раніше і президент Володимир Зеленський. Він також підкреслював, що політик є громадянином України, тому Київ робитиме все для його звільнення з колонії.

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України — різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується", — заявляв Зеленський незабаром після арешту Саакашвілі в Грузії.

13 жовтня стало відомо, то Міхеіла Саакашвілі в Грузії перевели в одиночну камеру. Цього домагався сам ув'язнений політик. Стан його здоров'я, через оголошене раніше голодування, погіршується. Раніше лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзде заявив про наявність анемії в ув'язненого, тепер з'явилася інформація про набряки ніг і зміни в моториці мови.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня і доставили його в колонію неподалік Тбілісі. Щодо політика порушено 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 і 6 років позбавлення волі.