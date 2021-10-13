"Мы своих не бросаем": Кулеба рассказал, как Украина будет бороться за Саакашвили

Экстрадиция это не единственный путь, которым МИД собрался освобождать политика.

Киев постоянно отслеживает происходящее в Грузии вокруг ее бывшего президента Михеила Саакашвили и держит с политиком связь. Украина сделает все, чтобы освободить заключенного из колонии, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге 13 октября, передает пресс-служба ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы поддерживаем постоянную связь с Михеилом Саакашвили. Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже было несколько разговоров с ним, где мы выяснили его четкую позицию. Мы изучаем юридические нюансы этого дела, выбираем наилучший алгоритм, который будем применять в этом случае", — сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что запрос об экстрадиции — не единственный инструмент, который в МИД рассматривают для освобождения Саакашвили.

"Подчеркиваю, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Когда будет утверждено решение, каким именно путем двигаться — это может быть не только экстрадиция — мы тогда уже проинформируем", — заявил министр.

Отметим, что глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал "невозможной с правовой точки зрения" экстрадицию в Украину Саакашвили.

"Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать", — заявил грузинский чиновник в эфире одного из грузинских телеканалов 6 октября.

О борьбе за Саакашвили заявлял ранее и президент Владимир Зеленский. Он также подчеркивал, что политик является гражданином Украины, поэтому Киев будет делать все для его освобождения из колонии.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины — разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", — заявлял Зеленский вскоре после ареста Саакашвили в Грузии.

13 октября стало известно, то Михеила Саакашвили в Грузии перевели в одиночную камеру. Этого добивался сам заключенный политик. Состояние его здоровья, в связи с объявленной ранее голодовкой, ухудшается. Ранее врач экс-президента Николоз Кипшидзде заявил о наличии анемии у заключенного, теперь появилась информация об отеках ног и изменениях в моторике речи.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и доставили его в колонию неподалеку Тбилиси. В отношении политика возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы.