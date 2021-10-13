Голодающего Саакашвили перевели в одиночную камеру: он с отеками и плохо говорит
По словам адвокатов, экс-президент намерен продолжать голодать, поскольку считает это "единственным инструментом борьбы".
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, 13-й день голодающий в тюрьме города Рустави, был переведен в одиночную камеру. Об этом сообщает Пенитенциарная служба Грузии.
"Администрация учреждения осужденному Михеилу Саакашвили предложила быть со своим соотечественником, но он категорически отказался, что будет подтверждено соответственно. Михеил Саакашвили по собственному желанию помещен в одиночную камеру", — заявили в Пенитенциарной службе.
Грузинские власти также отметили, что заявления о том, что соратники и люди бывшего президента не имеют возможности с ним встретиться, не отвечают действительности. По их словам, личный врач Саакашвили уже посещал его несколько раз.
В свою очередь, издание "Грузия Онлайн" со ссылкой на адвоката бывшего президента Гиорги Гелхаури пишет, что у голодающего Саакашвили ухудшается состояние, в частности — у него возникла отечность ног, из-за которой ему очень тяжело передвигаться.
"Его личный врач нам должен рассказать о состоянии его здоровья. Миша [Саакашвили]) требует, чтобы его личный врач мог каждый день приходить к нему", — сказал Гелхаури.
Еще один адвокат Саакашвили, Бека Басилая, также говорит о важности его посещения личным врачом.
"Голод вступает в довольно тяжелую фазу, и мы уже видим результаты. Проблемы с передвижением уже есть. Также по его словам, у него отекли ноги. Когда он говорит, моторика его речи ухудшена. По его движениям и тому как он передвигается, становится ясно, что негативные последствия голода очевидны", — сказал Басилая.
Бывший президент Грузии, однако, голодовку прекращать отказывается, поскольку считает ее "единственным инструментом борьбы, которым он сейчас располагает".
Напомним, в пятницу, 1 октября, накануне местных выборов в Грузии, экс-президент этой страны Михеил Саакашвили сообщил, что он вернулся на родину, где он ранее был заочно осужден. Фокус сообщал, что в отношении политика возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы.
Изначально власти не подтверждали, что политик находится на территории Грузии, однако позже в премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Тбилиси.