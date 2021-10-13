Голодающего Саакашвили перевели в одиночную камеру: он с отеками и плохо говорит

По словам адвокатов, экс-президент намерен продолжать голодать, поскольку считает это "единственным инструментом борьбы".

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, 13-й день голодающий в тюрьме города Рустави, был переведен в одиночную камеру. Об этом сообщает Пенитенциарная служба Грузии.

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"Администрация учреждения осужденному Михеилу Саакашвили предложила быть со своим соотечественником, но он категорически отказался, что будет подтверждено соответственно. Михеил Саакашвили по собственному желанию помещен в одиночную камеру", — заявили в Пенитенциарной службе.

Грузинские власти также отметили, что заявления о том, что соратники и люди бывшего президента не имеют возможности с ним встретиться, не отвечают действительности. По их словам, личный врач Саакашвили уже посещал его несколько раз.

В свою очередь, издание "Грузия Онлайн" со ссылкой на адвоката бывшего президента Гиорги Гелхаури пишет, что у голодающего Саакашвили ухудшается состояние, в частности — у него возникла отечность ног, из-за которой ему очень тяжело передвигаться.

"Его личный врач нам должен рассказать о состоянии его здоровья. Миша [Саакашвили]) требует, чтобы его личный врач мог каждый день приходить к нему", — сказал Гелхаури.

Еще один адвокат Саакашвили, Бека Басилая, также говорит о важности его посещения личным врачом.

"Голод вступает в довольно тяжелую фазу, и мы уже видим результаты. Проблемы с передвижением уже есть. Также по его словам, у него отекли ноги. Когда он говорит, моторика его речи ухудшена. По его движениям и тому как он передвигается, становится ясно, что негативные последствия голода очевидны", — сказал Басилая.

Бывший президент Грузии, однако, голодовку прекращать отказывается, поскольку считает ее "единственным инструментом борьбы, которым он сейчас располагает".

Напомним, в пятницу, 1 октября, накануне местных выборов в Грузии, экс-президент этой страны Михеил Саакашвили сообщил, что он вернулся на родину, где он ранее был заочно осужден. Фокус сообщал, что в отношении политика возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы.

Изначально власти не подтверждали, что политик находится на территории Грузии, однако позже в премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Тбилиси.