Голодувальника Саакашвілі перевели в одиночну камеру: він із набряками і погано говорить

За словами адвокатів, експрезидент має намір продовжувати голодувати, оскільки вважає це "єдиним інструментом боротьби".

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, котрий 13-й день голодує у в'язниці міста Руставі, був переведений в одиночну камеру. Про це повідомляє Пенітенціарна служба Грузії.

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"Адміністрація установи засудженому Міхеїлу Саакашвілі запропонувала бути зі своїм співвітчизником, але він категорично відмовився, що буде підтверджено відповідно. Міхеїл Саакашвілі за власним бажанням поміщений в одиночну камеру", — заявили в Пенітенціарній службі.

Грузинська влада також зазначила, що заяви про те, що соратники і люди колишнього президента не мають можливості з ним зустрітися, не відповідають дійсності. За їхніми словами, особистий лікар Саакашвілі вже відвідував його кілька разів.

Зі свого боку, видання "Грузія Онлайн" із посиланням на адвоката колишнього президента Гіоргі Гелхаурі пише, що в голодувальника Саакашвілі погіршується стан, зокрема — у нього виник набряк ніг, через що йому дуже важко пересуватися.

"Його особистий лікар нам повинен розповісти про стан його здоров'я. Міша [Саакашвілі]) вимагає, щоб його особистий лікар міг щодня приходити до нього", — сказав Гелхаурі.

Ще один адвокат Саакашвілі, Бека Басилая, також говорить про важливість його відвідин особистим лікарем.

"Голод вступає в досить важку фазу, і ми вже бачимо результати. Проблеми з пересуванням вже є. Також за його словами, у нього набрякли ноги. Коли він говорить, моторика його мовлення погіршена. За його рухами і тим, як він пересувається, стає зрозуміло, що негативні наслідки голоду очевидні", — сказав Басилая.

Колишній президент Грузії, проте, голодування припиняти відмовляється, оскільки вважає його "єдиним інструментом боротьби, який він зараз має в своєму розпорядженні".

Нагадаємо, в п'ятницю, 1 жовтня, напередодні місцевих виборів у Грузії, експрезидент цієї країни Міхеїл Саакашвілі повідомив, що він повернувся на батьківщину, де він раніше був заочно засуджений. Фокус повідомляв, що проти політика порушено 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 і 6 років позбавлення волі.

Спочатку влада не підтверджувала, що політик перебуває на території Грузії, однак пізніше прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали в Тбілісі.