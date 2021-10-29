"Не може бути й мови". Прем'єр Грузії виключив передачу Саакашвілі Україні

Гарібашвілі заявив, що запити про звільнення політика з в'язниці з української сторони поки що не надходили.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що дострокове звільнення експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі з в'язниці та його екстрадиція в Україну неможливі, оскільки це означатиме, що уряд не дотримується закону. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Імеді" в четвер, 28 жовтня.

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"Ніякого зв'язку, жодних запитів із України (щодо звільнення політика) не було. Про дострокове звільнення Саакашвілі та його екстрадицію в Україну не може бути й мови. Це означатиме, що того ж дня всі урядовці повинні будуть написати заяву (про відставку) і вирушити додому. Це означатиме, що ми абсолютно не дотримуємося закону і не виконуємо свого обов'язку", — сказав Гарібашвілі.

За словами прем'єра Грузії, Саакашвілі необхідно зрозуміти, що "у в'язниці він перебуватиме ще довго". Крім цього, він запевнив, що політику, який на початку свого перебування в ув'язненні оголосив голодування, щодня надається медична допомога.

"Як ви знаєте, ми створили групу додаткових лікарів, медичну раду, і все це організовано нами (…) Крім того, ми створили команду лікарів і щодня спостерігаємо, консультуємо та створили для нього абсолютно комфортні умови, щоб не залишалося жодних питань. У потрібний час, за потреби, ми відвеземо його до Глдані", — додав Гарібашвілі.

У той же час омбудсмен Грузії з прав людини Ніно Ломджарія заявила, що в лікарні пенітенціарної установи №18 у Тбілісі (глданська в'язниця) немає умов, що відповідають політику, а належне лікування йому можуть забезпечити лише в приватній клініці, передає "Эхо Кавказа".

Однак прем'єр Грузії вважає, що переведення Саакашвілі до приватної клініки спровокує заворушення та зіткнення прихильників політика з правоохоронцями.

"Природно (у приватній клініці) жодних заходів безпеки не дотримується. Там державні служби та спецназ не можуть забезпечити належної безпеки ні йому (Саакашвілі), ні іншим людям у клініці. Якби ми відвезли Саакашвілі до приватної клініки, вони (прихильники Саакашвілі) змогли б мобілізувати 4-5 тисяч людей, і, звичайно, в нас був би постійний хаос, насильство, поліції довелося б застосувати силу", — заявив Гарібашвілі.

У свою чергу адвокат політика Ніка Гварамія попереджав, що в разі переведення Міхеіла Саакашвілі до тюремної лікарні влада країни може спровокувати бунт для ліквідації експрезидента.

Раніше кохана політика, народна депутатка України Єлизавета Ясько розповіла, що за час голодування, яке триває 29-й день, Саакашвілі схуд на 15 кг.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Київ постійно стежить за тим, що відбувається в Грузії, навколо Саакашвілі та тримає з політиком зв'язок. Також дипломат пообіцяв, що Україна зробить усе, щоб звільнити ув'язненого з колонії.