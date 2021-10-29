"Не может быть и речи". Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

Гарибашвили заявил, что запросы об освобождении политика из тюрьмы с украинской стороны пока не поступали.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение экс-президента страны Михеила Саакашвили из тюрьмы и его экстрадиция в Украину невозможны, так как это будет означать, что правительство не соблюдает закон. Об этом он сказал в эфире телеканала "Имеди" в четверг, 28 октября.

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"Никакой связи, никаких запросов из Украины (касательно освобождения политика) не было. О досрочном освобождении Саакашвили и его экстрадиции в Украину не может быть и речи. Это будет означать, что в тот же день все члены правительства должны будут написать заявление (об отставке) и отправиться домой. Это будет означать, что мы совершенно не соблюдаем закон и не выполняем свой долг", — сказал Гарибашвили.

По словам премьера Грузии, Саакашвили необходимо понять, что "в тюрьме он будет находиться еще долго". Помимо этого он заверил, что политику, который в начале своего пребывания в заключении объявил голодовку, ежедневно оказывается медицинская помощь.

"Как вы знаете, мы создали группу дополнительных врачей, медицинский совет, и все это организовано нами (…) Кроме того, мы создали команду врачей и ежедневно наблюдаем, консультируем и создали для него абсолютно комфортные условия, чтобы не оставалось никаких вопросов. В нужное время, при необходимости, мы отвезем его в Глдани", — добавил Гарибашвили.

В то же время омбудсмен Грузии по правам человека Нино Ломджария заявила, что в больнице пенитенциарного учреждения №18 в Тбилиси (глданская тюрьма), нет подходящих для политика условий, а должное лечение ему могут обеспечить только в частной клинике, передает "Эхо Кавказа".

Однако премьер Грузии считает, что перевод Саакашвили в частную клинику спровоцирует беспорядки и столкновения сторонников политика с правоохранителями.

"Естественно (в частной клинике) никаких мер безопасности не соблюдается. Там государственные службы и спецназ не могут обеспечить должной безопасности ни ему (Саакашвили), ни другим людям в клинике. Если бы мы отвезли Саакашвили в частную клинику, они (сторонники Саакашвили) смогли бы мобилизовать 4-5 тысяч человек и, конечно, у нас был бы постоянный хаос, насилие, полиции пришлось бы применить силу", — заявил Гарибашвили.

В свою очередь адвокат политика Ника Гварамия предупреждал, что в случае перевода Михеила Саакашвили в тюремную больницу власти страны могут спровоцировать бунт для ликвидации экс-президента.

Ранее возлюбленная политика, народный депутат Украины Елизавета Ясько рассказала, что во время голодовки, которая продолжается 29-й день, Саакашвили похудел на 15 кг.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Киев постоянно следит за происходящим в Грузии вокруг Саакашвили и держит с политиком связь. Также дипломат пообещал, что Украина сделает все, чтобы освободить заключенного из колонии.