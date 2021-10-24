Власти Грузии готовят в тюремной больнице бунт для ликвидации Саакашвили, — адвокат

Консилиум врачей при грузинском Минздраве настаивает, что политика нужно перевести в многофункциональную клинику смешанного типа, однако эту рекомендацию отклоняет Минюст.

Власти могут сымитировать бунт в тюремной больнице Глдани с целью последующей ликвидации Михеила Саакашвили. Об этом заявил адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия.

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Михеил Саакашвили продолжает свою голодовку уже 24-й день, и врачебный консилиум, который был сформирован при грузинском Минздраве, настаивает на госпитализации украинского политика в многофункциональную клинику смешанного типа.

Однако, Минюст Грузии не согласен с рекомендацией врачей и готов организовать транспортировку Михеила Саакашвили в больницу при тюрьме в Глдани.

Ника Гварамия заявил, что власти Грузии планируют сымитировать бунт в тюремной больнице, который закончится ликвидацией Михеила Саакашвили.

Адвокат экс-президента Грузии потребовал от властей в ближайшие часы решить вопрос с госпитализацией своего подзащитного в многопрофильную больницу, где политику обеспечат безопасность и полноценное лечение.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", — продолжил адвокат Михеила Саакашвили.

Ника Гварамия также призвал грузинского омбудсмена Нино Ломджарию вмешаться в ситуацию.

Ранее Фокус сообщал, что Михеил Саакашвили был задержан на территории Грузии 1 октября накануне проведения местных выборов. Под конвоем силовиков экс-президента страны перевезли в одну из тюрем Тбилиси.

После прохождения медобследования Михеил Саакашвили объявил голодовку и потребовал организовать встречу с консулом Украины.

Также Фокус рассказывал, что Михеил Саакашвили похудел в тюрьме на 15 килограмм. Возлюбленная политика Елизавета Ясько, которая ездила в Грузию, предупредила, что Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации по состоянию здоровья.