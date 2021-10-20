Саакашвили похудел на 15 кг и нуждается в госпитализации, – Ясько (видео)

По словам народного депутата, вскоре у бывшего президента Грузии в организме начнутся "очень плохие процессы". Она утверждает, что состояние политика "критическое".

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, продолжающий голодовку в тюрьме грузинского города Рустави, похудел на 15 кг. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" рассказала возлюбленная политика, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

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"Килограмм на 15 он уже точно похудел. Говорил, что не взвешивался в последние дни. Конечно, он очень сильно осунулся, кожа… Видно, что есть определенные проблемы", — заявила парламентарий.

В то же время, как утверждает Ясько, боевой дух экс-руководителя Грузии находится в высоком уровне, даже учитывая тот факт, что он не ест уже третью неделю. По ее словам, Саакашвили позволяет себе только воду и "чай несколько раз в день".

"Но я не думаю, что это сильно меняет ситуацию", – добавила она.

На вопрос ведущей, когда, по мнению врачей, может наступить "точка невозврата", Ясько ответила, что есть разные мнения на этот счет. По ее словам, многие пережившие голодовку люди, включая лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, рассказывали ей, что после третьей недели голода в организме начинаются "очень плохие процессы".

"И особенно после третьей недели это все становится критично. То есть это вопрос госпитализации, по сути, потому что особенно если человеку не 20, не 30 лет, конечно, начинаются процессы очень-очень плохие, могут развиваться болезни разные", – сказала она.

Фокус ранее писал о том, что, по данным прокуратуры Грузии, Саакашвили добрался в родную страну из Украины на судне "Вильнюс", спрятавшись в трейлере с прицепом, где были молочные продукты. Из грузинского порта Поти политика якобы забрал Mercedes. Экс-президенту помогали трое человек.

Ранее сообщалось, что консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили на 19-й день голодовки.

В четверг, 14 октября, в центре грузинской столицы Тбилиси прошла акция протеста, участники которой требовали от властей освободить из тюрьмы задержанного экс-президента страны Михеила Саакашвили.