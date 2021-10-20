Саакашвілі схуд на 15 кг і потребує госпіталізації, — Ясько (відео)

За словами народної депутатки, незабаром у колишнього президента Грузії в організмі почнуться "дуже погані процеси". Вона стверджує, що стан політика "критичний".

Експрезидент Грузії і глава Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі, який продовжує голодування в тюрмі грузинського міста Руставі, схуд на 15 кг. Про це в ефірі програми "Бацман" розповіла кохана політика, народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

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"Кілограмів на 15 він вже точно схуд. Говорив, що не зважувався в останні дні. Звичайно, він дуже сильно змарнів, шкіра ... Видно, що є певні проблеми", — заявила парламентарій.

У той же час, як стверджує Ясько, бойовий дух екскерівника Грузії на високому рівні, навіть з огляду на той факт, що він не їсть уже третій тиждень. За її словами, Саакашвілі дозволяє собі тільки воду і "чай кілька разів на день".

"Але я не думаю, що це сильно змінює ситуацію", — додала вона.

На запитання ведучої, коли, на думку лікарів, може наступити "точка неповернення", Ясько відповіла, що є різні думки з цього приводу. За її словами, багато людей, які пережили голодування, включно з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко, розповідали їй, що після третього тижня голоду в організмі починаються "дуже погані процеси".

"І особливо після третього тижня це все стає критично. Тобто це питання госпіталізації, по суті, тому що особливо, якщо людині не 20, не 30 років, звичайно, починаються процеси дуже-дуже погані, можуть розвиватися різні хвороби", — сказала вона.

Фокус раніше писав про те, що, за даними прокуратури Грузії, Саакашвілі дістався до рідної країни з України на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з причепом, де були молочні продукти. З грузинського порту Поті політика нібито забрав Mercedes. Експрезиденту допомагали троє осіб.

Раніше повідомлялося, що консиліум грузинських лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі на 19-й день голодування.

У четвер, 14 жовтня, у центрі грузинської столиці Тбілісі пройшла акція протесту, учасники якої вимагали від влади звільнити з в'язниці затриманого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі.