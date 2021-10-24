Влада Грузії готує в тюремній лікарні бунт для ліквідації Саакашвілі, — адвокат

Консиліум лікарів при грузинському МОЗ наполягає, що політика потрібно перевести в багатофункціональну клініку змішаного типу, проте цю рекомендацію відхиляє Мін'юст.

Влада може зімітувати бунт в тюремній лікарні Глдані з метою подальшої ліквідації Міхеїла Саакашвілі. Про це заявив адвокат екс-президента Грузії Ніка Гварамія.

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Міхеїл Саакашвілі продовжує своє голодування вже 24-й день, і лікарський консиліум, який був сформований при грузинському МОЗ, наполягає на госпіталізації українського політика в багатофункціональну клініку змішаного типу.

Однак, Мін'юст Грузії не згоден з рекомендацією лікарів і готовий організувати транспортування Міхеїла Саакашвілі до лікарні при в'язниці в Глдані.

Ніка Гварамія заявив, що влада Грузії планує зімітувати бунт в тюремній лікарні, який закінчиться ліквідацією Міхеїла Саакашвілі.

Адвокат екс-президента Грузії зажадав від влади в найближчі години вирішити питання з госпіталізацією свого підзахисного в багатопрофільну лікарню, де політику забезпечать безпеку і повноцінне лікування.

"Існує ризик зупинки серця. В клініці повинна бути кардіологічна служба другого рівня. Зокрема, інтервенційна кардіологія, лабораторія ангіокардіологіі, імплантація кардіостимулятора ендокарда, імплантація і катетерна абляція, лікування стенокардії і тромботичних ускладнень. У тюремній лікарні це неможливо", — продовжив адвокат Міхеїла Саакашвілі.

Ніка Гварамія також закликав грузинського омбудсмена Ніно Ломджарію втрутитися в ситуацію.

Раніше Фокус повідомляв, що Міхеїл Саакашвілі був затриманий на території Грузії 1 жовтня напередодні проведення місцевих виборів. Під конвоєм силовиків екс-президента країни перевезли в одну з в'язниць Тбілісі.

Після проходження медобстеження Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування і зажадав організувати зустріч з консулом України.

Також Фокус розповідав, що Міхеїл Саакашвілі схуд у в'язниці на 15 кілограм. Кохана політика Єлизавета Ясько, яка їздила в Грузію, попередила, що Міхеїл Саакашвілі потребує госпіталізації за станом здоров'я.