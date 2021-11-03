"Нет и никогда", — президент Грузии о помиловании Саакашвили (видео)

Саломе Зурабишвили решила повторить свою позицию касательно экс-президента, поскольку "вопрос остается в повестке дня".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Лидер государства в ходе своего видеообращения заявила, что она больше никогда не будет возвращаться к этому вопросу.

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[ + – ] Видеообращение президента Грузии Саломе Зурабишвили

"Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна — нет и никогда", — сказала Зурабишвили.

При этом она добавила, что считать Михаила Саакашвили политическим заключенным неверно, поскольку такой критерий не применим к его нынешнему положению.

"Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем", — подчеркнула грузинский лидер, отметив при этом, что Саакашвили приехал в Грузию для дестабилизации обстановки в стране.

Такая категоричная позиция относительно своего предшественника уже была озвучена Зурабишвили.

"Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда", — сказала грузинский президент 1 октября.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение экс-президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы и его экстрадиция в Украину невозможны.

Также мы рассказывали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно пообещал — Украина сделает все, чтобы освободить заключенного Саакашвили из колонии. Он отметил, что запрос об экстрадиции — не единственный инструмент, который в МИД рассматривают для освобождения Саакашвили.