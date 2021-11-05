Саакашвілі помітно хворий, має провали в пам'яті, — адвокат

На 35-й день голодування політик відмовляється співпрацювати з консиліумом лікарів і розраховує на призначення альтернативної медкомісії.

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який продовжує голодувати у в'язниці, помітно погіршився. Про це попередив адвокат політика Ніка Гварамія.

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За словами юриста, в експрезидента Грузії також спостерігаються проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті, оскільки Міхеїл Саакашвілі насилу згадує імена своїх друзів.

"Він не може згадати імена деяких людей. Моє поки що пам'ятає, але під час розмови з'ясувалося, що він не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів", — заявив Ніка Гварамія і додав, що про діагноз Міхеїла Саакашвілі мають інформувати лікарі.

На 35-й день голодування та тюремного ув'язнення експрезидент Грузії, як стверджує адвокат, відмовляється співпрацювати з медичним консиліумом доти, доки йому не призначать альтернативну медкомісію.

Після відвідування свого клієнта у в'язниці Ніка Гварамія також вимагав особистої зустрічі з Патріархом Ілією II (предстоятель Грузинської православної церкви — ред.) і заявив, що готовий виконати будь-яку умову для переговорів з єпископом.

"Я, Ніка Гварамія, прошу особистої зустрічі з Патріархом Грузії без будь-яких посередників, я хочу поінформувати його й особисто почути його позицію (щодо Міхеїла Саакашвілі — ред.). Це особисте прохання до Патріарха. Наші стосунки протягом багатьох років дійсно дають мені можливість зустрітися з ним особисто у надійній ситуації, у будь-який бажаний Патріархом час, місце й умови", — підсумував адвокат експрезидента Грузії у спілкуванні із журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що президентка Грузії заперечила можливість помилування Міхеїла Саакашвілі. За словами Саломі Зурабішвілі, експрезидента країни помилково вважати політв'язнем і нагадала, що Міхеїл Саакашвілі прибув до Грузії незаконним шляхом.

Також Фокус розповідав, що прем'єр Грузії заперечив передавання Саакашвілі Україні. Іраклій Гарібашвілі наголосив, що дострокове звільнення, як й екстрадиція політика в Україну неможливі, а Міхеїлу Саакашвілі треба усвідомити, що він перебуватиме ще довго у в'язниці.