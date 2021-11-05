Саакашвили заметно болен, у него провалы в памяти, — адвокат

На 35-й день голодовки политик отказывается сотрудничать с консилиумом врачей и рассчитывает на назначение альтернативной медкомиссии.

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который продолжает голодать в тюрьме, заметно ухудшилось. Об этом предупредил адвокат политика Ника Гварамия.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам юриста, у экс-президента Грузии также наблюдаются проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти, поскольку Михеил Саакашвили с трудом вспоминает имена своих друзей.

"Он не может вспомнить имена некоторых людей. Мое пока что помнит, но во время разговора проявилось, что он не смог даже вспомнить имена некоторых своих друзей", — заявил Ника Гварамия и добавил, что о диагнозе Михеила Саакашвили должны информировать врачи.

На 35-й день голодовки и тюремного заключения экс-президент Грузии, как утверждает адвокат, отказывается сотрудничать с медицинским консилиумом до тех пор, пока ему не назначат альтернативную медкомиссию.

После посещения своего клиента в тюрьме Ника Гварамия также потребовал личной встречи с Патриархом Илией II (предстоятель Грузинской православной церкви — ред.) и заявил, что готов выполнить любое условие для переговоров с епископом.

"Я, Ника Гварамия, прошу личной встречи с Патриархом Грузии без каких-либо посредников, я хочу проинформировать его и лично услышать его позицию (по Михеилу Саакашвили — ред.). Это личная просьба к Патриарху. Наши отношения на протяжении многих лет действительно дают мне возможность встретиться с ним лично в надежной ситуации, в любое желаемое Патриархом время, месте и условиях", — подытожил адвокат экс-президента Грузии в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что президент Грузии исключила возможность помилования Михеила Саакашвили. По словам Саломе Зурабишвили, экс-президента страны ошибочно считать политзаключенным и напомнила, что Михеил Саакашвили прибыл в Грузию незаконным путем.

Также Фокус рассказывал, что премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине. Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что досрочное освобождение, как и экстрадиция политика в Украину невозможны, а Михеилу Саакашвили нужно осознать, что он будет находиться еще долго в тюрьме.