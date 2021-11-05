"Голодовка имитируется": власти Грузии заподозрили Саакашвили в притворстве

Представители правящей партии утверждают, что "вся тюрьма знает, как Саакашвили любит лимонад". При этом в ухудшение состояния здоровья экс-президента политики не верят.

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил Михаила Саакашвили в притворстве. По его словам, экс-президент страны имитирует голодовку, поскольку в тюрьме якобы всем известно, что он каждый день пьет лимонад. Об этом пишет издание "Грузия онлайн"

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"Если человек месяц голодает, это его право, мы тут ни при чем. Наша обязанность — поддерживать стандарты прав человека и предоставлять соответствующую медицинскую помощь, что и делает правительство", — сказал Кобахидзе.

Лидер правящей партии отметил, что в правительстве рады, что состояние здоровья Саакашвили не находится под угрозой.

"В реальности эта голодовка имитируется… вся тюрьма смеется над тем, что он (Саакашвили) любит лимонад. В целом вопрос, когда один из заключенных голодает, не вызывает интереса", — отметил политик.

В то же время исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что уверен в нормальном состоянии здоровья Саакашвили.

"Все мы слышали, что человек может голодать 40 дней, и мы ждем 41-го дня. Я уверен, что этот человек будет здоров. Тогда больше не будет повода для разговоров ни у меня, ни у нескольких телеканалов", — сказал Мдинарадзе.

Напомним, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заметно ухудшилось. По словам адвоката политика, у экс-президента Грузии наблюдаются проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти, поскольку Михаил Саакашвили с трудом вспоминает имена своих друзей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Она также уверена, что считать Михаила Саакашвили политическим заключенным неверно, поскольку такой критерий не применим к его нынешнему положению.