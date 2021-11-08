Саакашвілі госпіталізували: що відомо про місцеперебування політика (відео)

За словами нардепки Єлизавети Ясько, політика перевели в "найнебезпечніше для його життя" місце.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевели з виправної колонії до медустанови. Інформацію підтвердила Пенітенціарна служба країни.

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В установі відзвітували, що експрезидента перевели до медичного закладу для обвинувачених та засуджених №18, щоб не допустити погіршення стану його здоров'я, а також через "підвищену небезпеку".

Додаткову інформацію в службі пообіцяли надавати громадськості поетапно.

Водночас нардепка Єлизавета Ясько, яка завела роман із грузинським експрезидентом, написала у своєму Facebook про місце, куди відвезли Саакашвілі. За її словами, воно "найнебезпечніше для його життя".

"Всупереч заявам консиліуму лікарів, грузинського та українського омбудсменів, позиції України його перевели в найнебезпечніше місце для його життя — Глдані!" — написала політикиня.

Перед цим Ясько опублікувала відео з гелікоптером, яким Саакашвілі транспортували з в'язниці до лікарні.

Сам Саакашвілі раніше відмовлявся лягати до тюремної лікарні, бо вважає, що йому там може загрожувати небезпека. Український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що лікарня не призначена для нормального лікування політика.

Також Денісова 8 листопада заявила про стрімке погіршення стану здоров'я Саакашвілі та зазначила, що ситуація змінюється щогодини.

Напередодні Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, де Саакашвілі їсть нібито дитяче харчування. Для ЗМІ служба розмістила фото баночок з кашами та соки. Інформація швидко поширилася журналістами, що обурило політика. За його словами, це були прописані лікарями мінерали та добавки для зміцнення його здоров'я, а не їжа. Після публікацій про те, що він їсть, Саакашвілі взагалі відмовився приймати прописане йому лікарями.

Голодівку Міхеіл Саакашвілі оголосив одразу після свого затримання, 1 жовтня. За весь цей час вага політика знизилася на 20 кг, його здоров'я погіршується з кожним днем.