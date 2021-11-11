Саакашвили пообещал прекратить голодовку: озвучено условие

Адвокат экс-президент Ника Гварамия рассказал, что голодать политик перестанет, если его переведут в гражданскую больницу. В противном случае — вся ответственность за состояние заключенного ляжет на грузинскую власть.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, но при условии его перевода в гражданскую больницу. Об этом политик сообщил в письме для сторонников, которые было в распоряжении адвоката Ника Гварамия, передает Интерфакс.

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В тексте письма Саакашвили известил, что учитывает решение Страсбургского суда о прекращении им голодовки.

Правозащитник заключенного призвал власти перевести Саакашвили в гражданскую клинику, иначе вся ответственность за его состояние ляжет на них.

В свою очередь грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что кадры перемещения Саакашвили в тюремную больницу, которые опубликовала пенитенциарная служба, являются нарушением чести, достоинства заключенного и права на личную жизнь.

Ломджария призвала Минюст и пенитенциарную службу больше не публиковать подобных кадров с Саакашвили.

Известно, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили, когда его транспортировали в тюремную клинику.

Ранее Европейский суд по правам человека призвал Саакашвили прекратить голодовку, а правительство Грузии обязал отчитаться о состоянии здоровья заключенного до 24 ноября.

Напомним, Михаил Саакашвили объявил голодовку в день его задержания в Грузии — 1 октября. За это время заключенный якобы потерял более 20 кг веса, состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как Саакашвили доставляли в тюремную больницу с колонии — охранники тащили заключенного за руки и ноги, он сопротивлялся.