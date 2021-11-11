Тащили за руки и ноги: появилось видео, как Саакашвили везли в тюремную больницу (видео)

На опубликованном ролике видно — Саакашвили после его доставки в палату начал с кем-то ругаться и сбрасывать на пол медицинскую технику.

В сети появились кадры, как экс-президента Грузии Михеила Саакашвили доставляли в тюремную больницу Глдани. Видео опубликовала Пенитенциарная служба Грузии.

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На кадрах видно, как Саакашвили тащат несколько мужчин из реанимобиля за руки и ноги, так как оказалось, что политик сопротивлялся выходить. Затем заключенного поместили в лифт и довезли в палату, где оголенный по пояс Саакашвили начал скандалить с кем-то и сбрасывать медицинскую технику на пол.

Министр юстиции Рати Брегадзе опроверг информацию адвокатов о том, что Саакашвили волокли 30 метров до двери тюремной больницы.

Чиновник рассказал, что это ложь, поскольку реанимобиль остановили у двери тюремной больницы. А Саакашвили кроме сопротивления якобы еще и нанес физическое и словесное оскорбление охраннику.

[ + – ] Саакашвили доставляют в тюремную больницу

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что помещение Саакашвили в больницу Глдани угрожает его жизни и здоровью. Также сообщалось, что политика избили перед помещением в больницу, а находящиеся там заключенные применяют в адрес Саакашвили агрессию.

Отметим, 8 ноября Михеила Саакашвили перевели из колонии Рустави в тюремную больницу Глдани, чтобы не допустить ухудшение его здоровья, связанное с голодовкой.