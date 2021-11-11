Тягли за руки та ноги: з'явилося відео, як Саакашвілі везли до в'язниці Руставі (відео)

На опублікованому ролику видно — Саакашвілі після його доставки до палати почав із кимось лаятись і скидати на підлогу медичну техніку.

У мережі з'явилися кадри, як експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доставляли до тюремної лікарні Ґлдані. Відео опублікувала Пенітенціарна служба Грузії.

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На кадрах видно, як Саакашвілі тягнуть кілька чоловіків із реанімобіля за руки та ноги, оскільки виявилося, що політик чинив опір тому, щоб виходити. Потім ув'язненого помістили в ліфт і довезли до палати, де оголений по пояс Саакашвілі почав скандалити з кимось і скидати медичну техніку на підлогу.

Міністр юстиції Раті Брегадзе спростував інформацію адвокатів про те, що Саакашвілі тягли 30 метрів до дверей тюремної лікарні.

Чиновник розповів, що це брехня, оскільки реанімобіль зупинили біля дверей тюремної лікарні. А Саакашвілі, окрім опору, нібито ще й завдав фізичної та словесної образи охоронцеві.

[ + – ] Саакашвілі доставляють до тюремної лікарні

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що поміщення Саакашвілі до лікарні Ґлдані загрожує його життю та здоров'ю. Також повідомлялося, що політика побили перед периміщенням до лікарні, а в'язні, які перебувають там, застосовують на адресу Саакашвілі агресію.

Зазначимо, 8 листопада Міхеіла Саакашвілі перевели з колонії Руставі до тюремної лікарні Ґлдані, щоб не допустити погіршення його здоров'я, пов'язаного з голодуванням.