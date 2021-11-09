Саакашвілі побили в тюремній лікарні, — Денісова

За інформацією омбудсмена, тюремники побили політика, оскільки той чинив опір його транспортуванню до лікарні. Також відомо – експрезиденту надходять погрози від оточення.

Переміщення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі до тюремної лікарні селища Глдані загострило ситуацію, яка загрожує його життю та здоров'ю. Про це повідомила український обмудсмен Людмила Денісова у Facebook.

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За її словами, медична установа, куди перевели Саакашвілі, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів. Там немає потрібного обладнання для проведення реанімаційних заходів і лікування, що також підтвердив омбудсмен Грузії.

Також відомо, що експрезидент чинив опір переміщенню до закладу, через що співробітники пенітенціарної служби завдали йому тілесних ушкоджень. Ба більше, ув'язнені в лікарні застосовують словесну агресію та погрожують Саакашвілі.

Денісова зазначила, що перебування грузинського експрезидента в таких умовах є порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання.

"Перебування в цьому медичному закладі не відповідає вимогам статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, тому вимагаю негайного поміщення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів і відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам із урахуванням усіх рекомендацій", — написала український омбудсмен.

Чиновниця підкреслила, що експрезидент Грузії голодує вже 40 днів і з 6 листопада відмовився від ліків, вітамінів і препаратів, що підтримують його стан. Консиліум лікарів 8 листопада зафіксував критичний стан його здоров'я.

Як відомо, 8 листопада Міхеіла Саакашвілі перевели з колонії Руставі до тюремної лікарні селища Глдані, щоб не допустити погіршення стану його здоров'я через голодування, яке політик оголосив 1 жовтня.

Перед цим Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, де Саакашвілі нібито їсть дитяче харчування й опублікувала баночки з кашами та соками. Інформація розлетілася в ЗМІ, що обурило голодуючого, оскільки він заявив про вживання рекомендованих лікарями добавок, а не їжі. Однак після цього випадку політик узагалі відмовився від прийому вітамінів і препаратів.