Саакашвили избили перед перевозкой в тюремную больницу, — Денисова

По информации омбудсмена, тюремщики избили политика, поскольку тот сопротивлялся его транспортировке в медучреждение. Также известно – экс-президенту поступают угрозы от окружающих.

Перемещение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу поселка Глдани обострило ситуацию, которая угрожает его жизни и здоровью. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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По ее словам, медицинское учреждение, куда перевели Саакашвили, не соответствует рекомендациям консилиума врачей. Там нет нужного оборудования для проведения реанимационных мероприятий и лечения, что также подтвердил омбудсмен Грузии.

Также известно, что экс-президент сопротивлялся помещению в заведение, из-за чего сотрудники пенитенциарной службы нанесли ему телесные повреждения. Более того, заключенные в больнице применяют словесную агрессию и угрожают Саакашвили.

Денисова отметила, что пребывание грузинского экс-президента в таких условиях является нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"Пребывание в данном медицинском учреждении не соответствует требованиям статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, поэтому требую немедленного помещения Михаила Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций", — написала украинский омбудсмен.

Чиновница подчеркнула, что экс-президент Грузии голодает уже 40 дней и с 6 ноября отказался от лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей 8 ноября зафиксировал критическое состояние его здоровья.

Как известно, 8 ноября Михаила Саакашвили перевели из колонии Рустави в тюремную больницу поселка Глдани, чтобы не допустить ухудшение состояния его здоровья в связи с голодовкой, которую политик объявил 1 октября.

Перед этим Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, где Саакашвили якобы ест детское питание и опубликовала баночки с кашами и соками. Информация разлетелась в СМИ, что возмутило голодающего, так как он заявил об употреблении рекомендованных врачами добавок, а не еды. Однако после этого случая политик и вовсе отказался от приема витаминов и препаратов.