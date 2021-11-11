Саакашвілі пообіцяв припинити голодування: озвучено умову

Адвокат експрезидента Ніка Гварамія розповів, що голодуватиме політик перестане, якщо його переведуть до цивільної лікарні. Інакше вся відповідальність за стан ув'язненого ляже на грузинську владу.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, але за умови його переведення до цивільної лікарні. Про це політик повідомив у листі для прихильників, які були в розпорядженні адвоката Ніка Гварамії, передає Інтерфакс.

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У тексті листа Саакашвілі повідомив, що враховує рішення Страсбурзького суду про припинення голодування.

Правозахисник ув'язненого закликав владу перевести Саакашвілі до цивільної клініки, інакше вся відповідальність за його стан ляже на них.

У свою чергу грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія заявила, що кадри переміщення Саакашвілі до тюремної лікарні, які опублікувала пенітенціарна служба, є порушенням честі, гідності ув'язненого та права на особисте життя.

Ломджарія закликала Мін'юст і пенітенціарну службу більше не публікувати таких кадрів із Саакашвілі.

Відомо, що служба державного інспектора розпочала розслідування за фактом можливого нелюдського поводження із Саакашвілі, коли його транспортували до тюремної клініки.

Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, а уряд Грузії зобов'язав прозвітувати про стан здоров'я ув'язненого до 24 листопада.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування в день його затримання в Грузії — 1 жовтня. За цей час ув'язнений нібито втратив понад 20 кг ваги, стан його здоров'я значно погіршився.

Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, як Саакашвілі доставляли до тюремної лікарні з колонії — охоронці тягли ув'язненого за руки та ноги, він чинив опір.