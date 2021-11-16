Денісову не пустили до Саакашвілі в тюремну лікарню: що зараз відомо про стан політика (відео)

Як стверджує український омбудсмен, у тюремній лікарні немає потрібного обладнання для допомоги політику. Денісова має намір звертатися до ЄСПЛ.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не змогла відвідати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у тюремній лікарні селища Глдані, її туди не пустили.

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Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвідуванні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президенті України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія)", — йдеться у повідомленні.

Міністерство юстиції Грузії пообіцяло надіслати листа та вказати причину відмови, на цьому етапі він готується.

Денісова має намір зустрітися з керівництвом і головним лікарем тюремної лікарні, щоб обговорити умови утримання та лікування ув'язненого. З'ясувати, яке в установі є обладнання та фахівці.

"На сьогоднішній день ми маємо суперечливі дані й про стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі, й про те, яким чином, якщо стан здоров'я погіршиться, вони будуть проводити реанімаційні процедури за відсутності, як ми володіємо інформацією, обладнання та професійно підготовлених лікарів", — повідомила омбудсмен.

За її словами, поки що відомо, що є тільки апарат КТ, який забрали з республіканської лікарні. Він перебуває у палаті ув'язненого.

"Ми можемо припускати, що в цій тюремній лікарні немає кваліфікованих лікарів, тому що 14 листопада, коли погіршився стан Саакашвілі, була викликана швидка допомога з іншої клініки, державної", — підкреслила Денісова.

Представниця України зазначила, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини у зв'язку з порушеннями, які здійснюються проти експрезидента. Це і публікація кадрів його переміщення з колонії до тюремної лікарні та психологічний тиск.

[ + – ] Денісова у Грузії

Нагадаємо, що українсько-грузинський політик Міхеіл Саакашвілі з недавніх пір перебуває в тюремній лікарні Глдані. Його туди перевели з колонії, щоб не допустити погіршення здоров'я, спричиненого голодуванням (Саакашвілі оголосив його 1 жовтня). Нещодавно політик заявив, що відновить вживання їжі лише в тому випадку, якщо його переведуть з тюремної лікарні до цивільної.

Нардепка Єлизавета Ясько, якій приписують роман із Саакашвілі, у день його переміщення до тюремної лікарні повідомила, що Глдані — це найнебезпечніше місце для життя політика.