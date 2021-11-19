"Моя голодовка уже становится оружием русских": Саакашвили прекращает голодовку

Адвокат политика сообщил, что экс-президент согласился прекратить голодовку и перейти в больницу в Гори.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили внял призывам ЕСПЧ — прекратил голодовку и согласился на перевод в больницу в городе Гори. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление адвоката Нико Гварамии.

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"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я решил внять призывам и прекратить голодовку", — сообщается в письме Саакашвили, опубликованном через его адвоката.

Власти Грузии ранее выложили видео, на котором бывшего президента Грузии насильно ведут в тюремную больницу ввиду ухудшения здоровья из-за голодовки. По словам тюремного руководства, Саакашвили повредил медоборудование и набросился на сотрудников.

10 ноября судебные органы Грузии начали разбирательство по его делу без участия самого подозреваемого.

Напомним, что Саакашвили приехал в Грузию 29 сентября и спустя несколько дней был задержан в Грузинской столице. Бывший президент решил впервые за восемь лет вернуться на родину перед выборами в местные органы власти. Сейчас его содержат в тюрьме города Рустави.

Власти страны предъявили ему пять обвинений, а прежде он уже был заочно осужден на три и шесть лет тюремного заключения по обвинению в превышении служебных полномочий.

Ранее Фокус сообщал, что у Саакашвили обнаружили серьезное заболевание мозга. Врачи говорят об энцефалопатии Вернике — остром заболевании головного мозга, которое вызывает дефицит витамина В1 в организме. Также, по словам врачей, существует риск ухудшения состояния здоровья и даже летального исхода.