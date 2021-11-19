У Саакашвили обнаружили серьезное заболевание мозга

Врачи говорят об энцефалопатии Вернике, остром поражении среднего головного мозга и гипоталамуса, вызванном недостатком витамина В1.

В пятницу, 19 ноября, врачи в тюремной больнице Тбилиси, обследовав Михеила Саакашвили, выявили у него серьезное заболевание мозга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил грузинский омбудсмен по правам человека.

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Врачи говорят, что у бывшего президента страны, обнаружена энцефалопатия Вернике — острое поражение среднего головного мозга и гипоталамуса, которое вызывается дефицитом витамина В1. По их словам, существует риск летального исхода, поскольку у пациента может развиться еще более опасное состояние — эпилептический статус или даже кома. Врачи настаивают на необходимости перевода Саакашвили в обычную клинику, где он мог бы получить всю необходимую помощь.

Саакашвили держит голодовку с 1 октября, накануне он потерял сознание в тюремной комнате свиданий после встречи с адвокатами. Сейчас его состояние оценивается как критическое.

Экс-президента взяли под арест по возвращении в Грузию 1 октября. Вначале его поместили в тюрьму Рустави, а затем, спустя примерно месяц, он оказался в тюремной больнице грузинской столицы. Участники оппозиционного движения устраивают протестные акции в ряде городов страны, призывая перевести экс-президента в гражданскую больницу.

Местные власти обвиняют Саакашвили, который был президентом Грузии в период 2004-2013 г.г, по пяти уголовным делам. По двум из них его уже приговорили к 9 годам тюремного заключения. Сам же экс-президент все обвинения отрицает.

Ранее Фокус сообщал о том, что Саакашвили потерял сознание. Депутат ВР Украины Лиза Ясько рассказала подробности в Facebook, с ее слов, Михеил Саакашвили упал в обморок в комнате для свиданий.