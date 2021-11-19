У Саакашвілі виявили серйозне захворювання мозку

Лікарі говорять про енцефалопатію Верніке, гостре ураження середнього головного мозку і гіпоталамуса, викликане нестачею вітаміну В1.

У п'ятницю, 19 листопада, лікарі в тюремній лікарні Тбілісі, обстеживши Міхеіла Саакашвілі, виявили в нього серйозне захворювання мозку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив грузинський омбудсмен із прав людини.

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Лікарі кажуть, що в колишнього президента країни виявлено енцефалопатію Верніке — гостре ураження середнього головного мозку та гіпоталамуса, що викликається дефіцитом вітаміну В1. За їхніми словами, існує ризик смерті, оскільки в пацієнта може розвинутись ще більш небезпечний стан — епілептичний статус або навіть кома. Лікарі наполягають на необхідності переведення Саакашвілі до звичайної клініки, де він міг би отримати всю необхідну допомогу.

Саакашвілі продовжує голодування з 1 жовтня, напередодні він знепритомнів у тюремній кімнаті побачень після зустрічі з адвокатами. Нині його стан оцінюється як критичний.

Експрезидента взяли під арешт після повернення до Грузії 1 жовтня. Спочатку його помістили у в'язницю в Руставі, а потім, приблизно через місяць, він опинився в тюремній лікарні грузинської столиці. Учасники опозиційного руху влаштовують протестні акції в низці міст країни, закликаючи перевести експрезидента до цивільної лікарні.

Місцева влада звинувачує Саакашвілі, який був президентом Грузії у період 2004-2013 рр., у п'яти кримінальних справах. За двома з них його вже засудили до 9 років ув'язнення. Сам же експрезидент усі звинувачення заперечує.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Саакашвілі знепритомнів. Депутатка ВР України Ліза Ясько розповіла подробиці у Facebook, за її словами, Міхеіл Саакашвілі знепритомнів у кімнаті для побачень.