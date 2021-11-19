"Моє голодування вже стає зброєю росіян": Саакашвілі припиняє голодування

Адвокат політика повідомив, що експрезидент погодився припинити голодування та перейти до лікарні в Горі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прислухався до закликів ЄСПЛ — припинив голодування і погодився на переведення до лікарні в місті Горі. Про це повідомляє DW із посиланням на заяву адвоката Ніко Гварамії.

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"Моє голодування вже стає зброєю російських і чинного уряду проти мене. Я вирішив прислухатися до закликів і припинити голодування", — повідомляється в листі Саакашвілі, опублікованому через його адвоката.

Влада Грузії раніше виклала відео, на якому колишнього президента Грузії насильно ведуть до тюремної лікарні через погіршення здоров'я через голодування. За словами тюремного керівництва, Саакашвілі пошкодив медобладнання та накинувся на співробітників.

10 листопада судові органи Грузії розпочали розгляд у його справі без участі самого підозрюваного.

Нагадаємо, що Саакашвілі приїхав до Грузії 29 вересня і за кілька днів був затриманий у Грузинській столиці. Колишній президент вирішив уперше за вісім років повернутися на батьківщину перед виборами до місцевих органів влади. Наразі його утримують у в'язниці міста Руставі.

Влада країни висунула йому п'ять звинувачень, а раніше його вже було заочно засуджено на три і шість років ув'язнення за звинуваченням у перевищенні службових повноважень.

Раніше Фокус повідомляв, що у Саакашвілі виявили серйозне захворювання мозку. Лікарі говорять про енцефалопатію Верніке — гостре захворювання головного мозку, яке спричиняє дефіцит вітаміну В1 в організмі. Також, за словами лікарів, існує ризик погіршення стану здоров'я і навіть смерті.