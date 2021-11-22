"До цього Міша виглядав набагато краще": Ясько розповіла про тортури Саакашвілі в ув'язненні

Нардепка стверджує, що здоров'я політика підірвано остаточно, а на відновлення піде багато часу.

Народна депутатка Єлизавета Ясько заявила, що стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі підірвано внаслідок тортур і психологічного тиску. Про це під час спілкування із журналістами, передає TV Pirveli.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"До цього Міша виглядав набагато краще, але тепер я розумію, що його здоров'я остаточно підірвано. Насильство, тортури та психологічний тиск, які були застосовані до нього в Глдані, безумовно вплинули на це. Я не лікар, і мені важко оцінити його стан, але я бачу, що він ослаб і страждає на різні порушення здоров'я. Думаю, на відновлення піде багато часу. Зараз дуже важливо зайнятися пошуками методів для його реабілітації, але, звичайно ж, на волі", — сказала вона.

Пізніше про це розповів адвокат політика Димитрі Садзаглішвілі.

"У нормальних країнах за тортури та нелюдське звернення ув'язненого випустили б на волю, принаймні надали б можливість одужання не в умовах ув'язнення, а в цивільній клініці", — розповів він.

Нагадаємо, експрезидента Грузії заарештували після повернення до країни 1 жовтня. Спочатку Саакашвілі відправили до в'язниці Руставі, але потім перевели до тюремної лікарні грузинської столиці. З моменту оголошення голодування політик встиг знепритомніти, а зараз медики оцінюють його стан як критичний.

Відомо, що Саакашвілі проходить у п'яти кримінальних справах. За двома з них його вже засудили до 9 років позбавлення волі, хоча сам він усі звинувачення заперечує.

Також Фокус розповідав, що політик вирішив припинити голодування 19 листопада, аргументуючи це тим, що його дії стали "зброєю росіян".