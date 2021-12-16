Росію відключать від SWIFT у разі вторгнення в Україну – резолюція Європарламенту

У разі запровадження нових обмежень РФ не зможе фінансувати свої розвідслужби й армію. Президент України Зеленський назвав вторгнення "загрозою для всього світу".

Сьогодні, 16 грудня, у Страсбурзі Європарламент затвердив резолюцію, яка отримала назву "Ситуація на українському кордоні та на окупованих Росією територіях України". Ініціативу підтримали 548 євродепутатів, 69 проголосували проти. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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Парламентарі закликали ЄС бути готовим негайно затвердити жорсткі санкції, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, які санкції діятимуть проти російських військових, причетних до планування вторгнення людей з т. зв. "кола друзів Путіна" та їхніх родичів. Будуть заморожені фінансові та заблоковані фізичні активи на території ЄС, а Росію відключать від платіжної системи SWIFT.

Санкції вплинуть на фінансування армії РФ

Відповідно до тексту резолюції, банківські рахунки й особисте майно підсанкційних осіб будуть заморожені. Більше того, цих людей не пускатимуть в Євросоюз.

З Європарламенту звучать заклики використовувати санкційні заходи в напрямі "важливих секторів російської економіки", аби суттєво обмежити фінансування російських розвідслужб та армії.

У разі відкритого військового вторгнення РФ "Євросоюз має негайно обмежити можливості для подорожей і скасувати безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів з РФ, виняток — акредитовані дипломати".

Відповідно до резолюції, ЄС має терміново вжити заходів, які б дозволили знизити залежності від російських енергоносіїв. Для цього євродепутати закликають європейські інституції та уряди країн не допустити введення в експлуатацію "газопроводу "Північний потік-2" незалежно від того, наскільки він узгоджується з Газовою директивою ЄС".

Немає поступок Москві за рахунок України

Євродепутати дотримуються думки про те, що Москва цілеспрямовано створює ескалацію біля українських кордонів, щоб так досягти для себе "політичних поступок від країн Заходу за рахунок України". Автори резолюції застерігають, що будь-які компроміси чи спроби втихомирити Кремль з боку Заходу російська сторона вважає проявом слабкості, що лише підштовхне її до подальшої ескалації.

У Брюсселі вважають, що скупчення російських військ біля кордонів України варто розглядати як один із проявів "гібридної війни", яку РФ веде проти ЄС та "однодумців", намагаючись посіяти хаос і занепокоєння.

У Європарламенті наголошують, що для вибору країною якихось альянсів не потрібне схвалення третьої сторони. Євродепутати називають неправомірними спроби Росії "додати деякі країни до своєї сфери впливу".

Як відреагувала Україна

Президент України Володимир Зеленський подякував представникам ЄС за підтримку, зазначивши, що військові дії проти України дорого коштуватимуть РФ. "Загроза безпеці України — це загроза миру та стабільності Європи", — наголосив український президент.

Раніше Фокус повідомляв, що США готують "ядерні" санкції проти Росії: РФ збираються відключити від SWIFT. Нові санкції проти Росії поставлять її в один ряд із Північною Кореєю та Іраном. Санкції поширюються на коло "друзів Путіна", російські фінустанови й енергетичні компанії.