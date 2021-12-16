Россию отключат от SWIFT в случае вторжения в Украину – резолюция Европарламента

В случае введения новых ограничений РФ не сможет финансировать свои разведслужбы и армию. Президент Украины Зеленский назвал вторжение "угрозой для всего мира".

Сегодня, 16 декабря, в Страсбурге Европарламент утвердил резолюцию, получившую название "Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины". Инициативу поддержали 548 евродепутатов, при 69 голосовавших против. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Парламентарии призвали ЕС быть готовым незамедлительно утвердить жесткие санкции, в случае если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, каковые санкции будут действовать применительно к российским военным, причастным к планированию вторжения, людям из т.н. "круга друзей Путина" и их родственникам. Будут заморожены финансовые и заблокированы физические активы на территории ЕС, а Россию отключат от платежной системы SWIFT.

Санкции повлияют на финансировании армии РФ

Согласно тексту резолюции, банковские счета и личное имущество подсанкционных лиц будут заморожены. Более того, этих людей не будут пускать в Евросоюз.

Из Европарламента звучат призывы использовать санкционные меры в направлении "важных секторов российской экономики", с тем чтобы существенно ограничить финансирование российских разведслужб и армии.

В случае открытого военного вторжения РФ "Евросоюз должен немедленно ограничить возможности для путешествий и отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов из РФ, исключение — аккредитованные дипломаты".

Согласно резолюции, ЕС должен в срочном порядке принять меры, которые бы позволили снизить зависимости от российских энергоносителей. Для этого евродепутаты призывают европейские институции и правительства стран не допустить ввода в эксплуатацию "газопровода "Северный поток-2", вне зависимости от того, насколько он согласуется с Газовой директивой ЕС".

Нет уступкам Москве за счет Украины

Евродепутаты придерживаются мнения о том, что Москва целенаправлено создает эскалацию у украинских границ, дабы таким образом добиться для себя "политических уступок от стран Запада за счет Украины". Авторы резолюции предостерегают, что любые компромиссы или попытки умиротворить Кремль со стороны Запада российская сторона посчитает проявлением слабости, что лишь подтолкнет ее к дальнейшей эскалации.

В Брюсселе считают, что скопление российских войск у границ Украины стоит рассматривать как одно из проявлений "гибридной войны", которую РФ ведет против ЕС и "единомышленников", пытаясь посеять хаос и беспокойство.

В Европарламенте подчеркивают, что для выбора страной каких-либо альянсов не требуется одобрение третьей стороны. Евродепутаты называют неправомерными попытки России "включить некоторые страны в свою сферу влияния".

Как отреагировала Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей ЕС за поддержку, отметив, что военные действия против Украины дорого обойдутся РФ. "Угроза безопасности Украины — это угроза миру и стабильности Европы", — подчеркнул украинский президент.

Ранее Фокус сообщал, что США готовит "ядерные" санкции против России: РФ собираются отключить от SWIFT. Новые санкции против России поставят ее один ряд с Северной Кореей и Ираном. Санкции распространяются на круг "друзей Путина", российские финучреждения и энергетические компании.