Жителям Північної Кореї заборонили сміятися та пити через жалобу за Кім Чен Іром

У дні минулорічних жалоб громадян у стані сп'яніння заарештовували та відвозили. Після цього їх ніхто більше не бачив.

Упродовж 11 днів мешканцям Північної Кореї заборонили сміятися, а також святкувати дні народження, ховати близьких і розпивати спиртні напої. Усе через десяту річницю смерті вождя партії та народу Кім Чен Іра. Про це повідомляє RFA.

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Керівництво країни заборонило людям проводити дозвілля та йти по покупки. У дні минулорічних жалоб громадяни, які перебували в стані сп'яніння, підлягали арешту. Місцеві жителі кажуть, що таких людей вважали ідеологічними злочинцями, їх відвозили, і більше їх ніхто не бачив. Партійне керівництво організувало спеціалізовані бригади поліції.

Навіть якщо вмирає член сім'ї під час жалоби за "Великим сонцем нації" — один із численних титулів покійного Кім Чен Іра — голосно плакати не дозволяється. Тіло виносять із дому лише після завершення жалоби. Дні народження також не відзначають.

Ким був Кім Чен Ір

Кім Чен Ір став керівником Північної Кореї після смерті свого батька Кім Ір Сена у 1994 році й очолював країну до 2011-го, доки не помер сам. Потім влада знову перейшла в спадок — Кім Чен Ину.

Час правління Кім Чен Іра вважають найважчим періодом в історії КНДР, так званим "Важким походом". У 90-ті північнокорейці страждали від економічної кризи та страшного голоду. За деякими оцінками, у ті роки померли до трьох мільйонів місцевих жителів.

Раніше Фокус повідомляв про 23 публічні страти, які, за словами правозахисників, було проведено в Північній Кореї. Сім із таких розправ – за перегляд заборонених у країні відеосюжетів.