Правозахисники опублікували свідчення 23 публічних страт у Північній Кореї
Сім розправ пішли за перегляд заборонених режимом відеороликів
Міжнародна правозахисна група The Transitional Justice Working Group (TJWG) у своєму звіті надала докази про 23 публічні страти, скоєні північнокорейським режимом з початку правління Кім Чен Ина. Інформацію експерти зібрали завдяки супутниковим знімкам та свідченням очевидців, які зуміли залишити країну, повідомляє France 24.
Семеро публічних страт були скоєні за перегляд або розповсюдження південнокорейських відеороликів, заборонених Пхеньяном.
Міжнародний тиск змушує диктатора не переглянути погляди на права людини, а лише старанніше ховати скоєні злочини. Для цього розправи стали проводити далеко від прикордонної зони під ретельним контролем силовиків.
Правоохоронці зазначили, що з початку правління Кім Чен Ин використовує публічні страти як метод залякування населення, позбавляючи життя як простих людей, так і чиновників найвищого рангу. При цьому може бути не тільки перегляд забороненого відео, але навіть порушення правил карантину.
Раніше Фокус повідомляв, що за стратами в Північній Кореї спостерігають юрби людей, включаючи сім'ї засуджених.
Також Фокус розповідав про те, що КНДР може зробити більше ядерних бомб, ніж вважалося раніше.