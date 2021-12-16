Правозахисники опублікували свідчення 23 публічних страт у Північній Кореї

Сім розправ пішли за перегляд заборонених режимом відеороликів

Міжнародна правозахисна група The Transitional Justice Working Group (TJWG) у своєму звіті надала докази про 23 публічні страти, скоєні північнокорейським режимом з початку правління Кім Чен Ина. Інформацію експерти зібрали завдяки супутниковим знімкам та свідченням очевидців, які зуміли залишити країну, повідомляє France 24.

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Семеро публічних страт були скоєні за перегляд або розповсюдження південнокорейських відеороликів, заборонених Пхеньяном.

Міжнародний тиск змушує диктатора не переглянути погляди на права людини, а лише старанніше ховати скоєні злочини. Для цього розправи стали проводити далеко від прикордонної зони під ретельним контролем силовиків.

Правоохоронці зазначили, що з початку правління Кім Чен Ин використовує публічні страти як метод залякування населення, позбавляючи життя як простих людей, так і чиновників найвищого рангу. При цьому може бути не тільки перегляд забороненого відео, але навіть порушення правил карантину.

Раніше Фокус повідомляв, що за стратами в Північній Кореї спостерігають юрби людей, включаючи сім'ї засуджених.

Також Фокус розповідав про те, що КНДР може зробити більше ядерних бомб, ніж вважалося раніше.