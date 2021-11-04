КНДР може збагачувати більше урану для ядерних бомб, ніж вважалося раніше — WSJ (фото)

За інформацією аналітиків, у Північній Кореї стали добувати в рази більше урану. На рік вони можуть виготовляти до 10 ядерних бомб.

Північна Корея здатна виробляти більше базових інгредієнтів для ядерних бомб більше, ніж раніше. Режим Кім Чен Ина має потенціал для прискорення ранніх стадій виробництва. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Згідно з новим дослідженням Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету, виробництво урану — матеріалу, що розщеплюється, для ядерної зброї при збагаченні — становить лише невелику частину того, що могло б бути зроблено в КНДР.

Завдяки аналізу супутникових знімків, дослідники дійшли висновку, що уранодобувний комплекс в окрузі Пхонсан став більшим у розмірах.

[ + – ] Уранодобувна шахта

У доповіді йдеться про те, що за оцінками десятирічної давності щорічний видобуток уранової руди в Північній Кореї залишав приблизно 30 000 метричних тонн. Але, згідно з аналізом Стенфордського університету, з урахуванням інфраструктури, розмірів і обладнання Пхенсана, потужність може сягати 360 000 метричних тонн.

При цьому зараз у КНДР розширюють ядерний реактор у Йонбені, що може говорити, що Північна Корея продовжує активно розвивати свою ядерну програму.

[ + – ] Завод зі збагачення урану

Стверджується, що КНДР здатна збагачувати від 6 до 10 ядерних бомб на рік.

Нагадаємо, у жовтні Північна Корея здійснила кілька запусків балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд. У США закликали КНДР сісти за стіл переговорів, щоб денуклеаризувати Корейський півострів.