КНДР может обогащать больше урана для ядерных бомб, чем считалось ранее, - WSJ (фото)

По информации аналитиков, в Северной Кореи стали добывать в разы больше урана. В год они могут производить до 10 ядерных бомб.

Северная Корея способна производить больше базовых ингридиентов для ядерных бомб больше, чем считалось ранее. Режим Ким Чен Ына обладает потенциалом для ускорения самых ранних стадий производства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Согласно новому исследованию Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, производство урана — расщепляющегося материала для ядерного оружия при обогащении — составляет лишь небольшую часть того, что могло бы быть произведено в КНДР.

Благодаря анализу спутниковых снимков, исследователи пришли к выводу, что уранодобывающий комплекс в округе Пхонсан стал больше в размерах.

[ + – ] Уранодобывающая шахта

В докладе говорится, что по оценкам десятилетней давности ежегодная добыча урановой руды в Северной Корее оставляла примерно 30 000 метрических тонн. Но, согласно анализу Стэнфордского университета, с учетом инфраструктуры, размеров и оборудования Пхенсана, мощность может достигать 360 000 метрических тонн.

При этом сейчас в КНДР расширяют ядерный реактор в Йонбене, что может говорить о том, что Северная Корея продолжает активно развивать свою ядерную программу.

[ + – ] Завод по обогащению урана

Утверждается, что КНДР способна обогащать от 6 до 10 ядерных бомб в год.

Напомним, в октябре Северная Корея совершила несколько запусков баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. В США призвали КНДР сесть за стол переговоров, чтобы денуклеаризировать Корейский полуостров.