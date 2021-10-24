"Наша цель - денуклеаризация Корейского полуострова": в США раскритиковали пуски ракет КНДР

Недавние пуски баллистических ракет спецпредставитель США по Северной Корее Сунг Ким назвал тревожными и препятствующими мирным переговорам.

Посол США назвал недавние испытания баллистических ракет в Северной Корее контрпродуктивными и тревожными. Об этом сообщает DW.

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По словам спецпредставителя США по Северной Корее Сунг Кима, недавние испытания баллистических ракет в Пхеньяне препятствуют мирным переговорам.

"Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова. …Мы по-прежнему готовы к встрече с КНДР без предварительных условий, и мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР", — утверждает Сунг Ким.

Администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что открыта для переговоров с КНДР, но в Пхеньяне лишь критикуют Штаты за враждебную политику и санкции против них вместе с учениями с Южной Кореей.

Отметим, что на прошлой неделе в Северной Корее провели запуск баллистической ракеты, которую запустили с подводной лодки. Такие запуски сложнее обнаружить заранее. Из-за испытательных пусков Совбез ООН собирался на закрытое заседание по инициативе Японии. Ракета пролетела около 590 км и упала в водах Японского моря.

[ + – ] Пуск баллистической ракеты с подводной лодки Фото: KCNA

Напомним, 19 октября КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшая около 450 км. Предыдущие пуски ракеты состоялись 29 сентября, когда в Северной Корее заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты Hwansong-8.