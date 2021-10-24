"Наша мета — денуклеаризація Корейського півострова": в США розкритикували пуски ракет КНДР

Недавні пуски балістичних ракет спецпредставник США по Північній Кореї Сунг Кім назвав тривожними і такими, що перешкоджають мирним переговорам.

Посол США назвав недавні випробування балістичних ракет у Північній Кореї контрпродуктивними і тривожними. Про це повідомляє DW.

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За словами спецпредставника США по Північній Кореї Сунг Кіма, недавні випробування балістичних ракет в Пхеньяні перешкоджають мирним переговорам.

"Нашою метою залишається повна денуклеаризація Корейського півострова. ... Ми як і раніше готові до зустрічі з КНДР без попередніх умов, і ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не мають ворожих намірів по відношенню до КНДР", — стверджує Сунг Кім.

Адміністрація Джо Байдена неодноразово заявляла, що відкрита для переговорів з КНДР, але в Пхеньяні лише критикують Штати за ворожу політику і санкції проти них разом з навчаннями з Південною Кореєю.

Відзначимо, що минулого тижня в Північній Кореї провели запуск балістичної ракети, яку запустили з підводного човна. Такі запуски складніше виявити заздалегідь. Через випробування Радбез ООН збирався на закрите засідання за ініціативою Японії. Ракета пролетіла близько 590 км і впала в водах Японського моря.

[ + – ] Пуск балістичної ракети з підводного човна Фото: KCNA

Нагадаємо, 19 жовтня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла близько 450 км. Попередні пуски ракети відбулися 29 вересня, коли в Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети Hwansong-8.