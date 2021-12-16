Правозащитники опубликовали свидетельства 23 публичных казней в Северной Корее
Семь расправ последовали за просмотр запрещенных режимом видеороликов
Международная правозащитная группа The Transitional Justice Working Group (TJWG) в своем отчете предоставила доказательства о 23 публичных казнях, совершенных северокорейским режимом с начала правления Ким Чен Ына. Информацию эксперты собрали благодаря спутниковым снимкам и свидетельствам очевидцев, сумевшим покинуть страну, сообщает France 24.
Семь публичных казней были совершены за просмотр или распространение южнокорейских видеороликов, запрещенных Пхеньяном.
Международное давление заставляет диктатора не пересмотреть взгляды на права человека, а лишь усерднее прятать совершаемые преступления. Для этого расправы стали проводить вдали от приграничной зоны под тщательным контролем силовиков.
Правоохранители отметили, что с начала правления Ким Чен Ын использует публичные казни как метод запугивания населения, лишая жизни как простых людей, так и чиновников высшего ранга. При этом поводом может служить не только просмотр запрещенного видео, но даже нарушение правил карантина.
Раннее Фокус сообщал, что за казнями в Северной Корее наблюдают толпы людей, включая семьи осужденных.
Так же Фокус рассказывал о том, что КНДР может произвести больше ядерных бомб, чем считалось ранее.