Правозащитники опубликовали свидетельства 23 публичных казней в Северной Корее

Семь расправ последовали за просмотр запрещенных режимом видеороликов

Международная правозащитная группа The Transitional Justice Working Group (TJWG) в своем отчете предоставила доказательства о 23 публичных казнях, совершенных северокорейским режимом с начала правления Ким Чен Ына. Информацию эксперты собрали благодаря спутниковым снимкам и свидетельствам очевидцев, сумевшим покинуть страну, сообщает France 24.

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Семь публичных казней были совершены за просмотр или распространение южнокорейских видеороликов, запрещенных Пхеньяном.

Международное давление заставляет диктатора не пересмотреть взгляды на права человека, а лишь усерднее прятать совершаемые преступления. Для этого расправы стали проводить вдали от приграничной зоны под тщательным контролем силовиков.

Правоохранители отметили, что с начала правления Ким Чен Ын использует публичные казни как метод запугивания населения, лишая жизни как простых людей, так и чиновников высшего ранга. При этом поводом может служить не только просмотр запрещенного видео, но даже нарушение правил карантина.

Раннее Фокус сообщал, что за казнями в Северной Корее наблюдают толпы людей, включая семьи осужденных.

Так же Фокус рассказывал о том, что КНДР может произвести больше ядерных бомб, чем считалось ранее.