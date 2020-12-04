В Северной Корее расстреляли 50-летнего нарушителя карантина

Расстрелянный мужчина занимался контрабандой на границе с Китаем.

Власти Северной Кореи публично расстреляли гражданина в качестве наказания за нарушение карантина в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на источники.

По словам жителя провинции Северный Пхенан на границе с Китаем, в конце ноября в Северной Корее усилили существующие чрезвычайные карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня".

"Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды", – сказал источник.

Расстрелянным оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.

Отметим, в августе власти КНДР дали военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе с Китаем на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын и его семья уже получили китайскую вакцину от коронавируса.

Ранее спортсмен из КНДР сумел сбежать в Южную Корею, использовав шест для прыжков. Он преодолел забор и заминированную полосу в демилитаризованной зоне.