Картину свині-художниці з ПАР продали за $26,5 тисяч (фото)

Тварині на прізвисько Пігкассо знадобилося кілька тижнів на створення картини "Дикий і вільний". Полотно складається із синіх, зелених та білих смуг.

Свиня на прізвисько Пігкассо, яку врятували від забою, намалювала абстрактну картину, яку було продано за рекордні 26,5 тис. доларів. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Картину "Дикий і вільний" продали минулого понеділка, її придбав колекціонер з Німеччини Пітер Ессер. Така сума стала рекордною для картин, які малюють тварини. Попередній рекорд належав шимпанзе на ім'я Конго. Його картину, намальовану 2005 року, продали за 18,57 тис. доларів.

Свині знадобилося кілька тижнів, щоб намалювати на великому полотні сині, зелені та білі смуги.

[ + – ] Картина "Дикий та вільний"

За останні п'ять років Пігкассо намалював сотні картин.

[ + – ] Картина "Дикий та вільний"

Джоан Лефсон, господиня тварини, врятувала її від забою. Наразі вона живе в притулку для тварин Farm Sanctuary SA неподалік міста Франсхук у Південній Африці.

Лефсон каже, що хотіла, аби її вихованець створив щось, що ніхто раніше ніколи не робив, і показати, наскільки розумними та креативними можуть бути тварини.

Після завершення роботи її виставили на продаж у соцмережах, і через три дні малюнок було продано.

Хазяйка свині помітила її інтерес до образотворчого мистецтва після того, як випадково залишила старі пензлі для фарб у приміщенні, де свиня утримувалася. Вона вирішила розвивати її інтерес.

Вилучені від продажу кошти підуть на оплату ферми, де утримуються врятовані тварини.

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