Картину свиньи-художницы из ЮАР продали за $26,5 тысяч (фото)

Животному по кличке Пигкассо понадобилось несколько недель на создание картины "Дикий и свободный". Полотно состоит из синих, зеленых и белых полос.

Свинья по кличке Пигкассо, которого спасли от убоя, нарисовал абстрактную картину, которая была продана за рекордные 26,5 тыс долларов. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Картину "Дикий и свободный" продали в минувший понедельник, ее приобрел коллекционер из Германии Питер Эссер. Такая сумма стала рекордной для картин, которые рисуют животные. Предыдущий рекорд принадлежал шимпанзе по имени Конго. Его картину, нарисованную в 2005 году, продали за 18,57 тыс. долларов.

Свинье понадобилось несколько недель, чтобы нарисовать на большом холсте синие, зеленые и белые полосы.

[ + – ] Картина "Дикий и свободный"

За последние пять лет Пигкассо нарисовал сотни картин.

[ + – ] Картина "Дикий и свободный"

Джоанн Лефсон, хозяйка животного, спасла его от убоя. Сейчас он живет в приюте для животных Farm Sanctuary SA недалеко от города Франсхук в Южной Африке.

Лефсон говорит, что хотела, чтобы ее питомец создал нечто, что никто прежде никогда не делал, и показать, насколько умными и креативными могут быть животные.

По завершении работы ее выставили на продажу в соцсетях, и через три рисунок был продан.

Хозяйка свиньи заметила ее интерес к изобразительному искусству после того, как случайно оставила старые кисти для красок в помещении, где свинья содержалась. Она решила развивать его интерес.

Вырученные от продажи средства пойдут на оплату фермы, где содержатся спасенные животные.

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