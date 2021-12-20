Двоголове теля-мутант народилося на фермі в Бразилії

Вік корови-матері, яка народила незвичайне теля, близько шести років.

У Бразилії на фермі в штаті Еспіріту-Санту на світ з'явилося теля з двома головами. Про це повідомляє Daily Star.

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Це третій син корови, попередні два з цього виводу виявилися нормальними.

Незвичайна тварина не може самостійно стояти на ногах, постійно лежить і харчується за допомогою людей: працівники ферми годують її з пляшечки. Зазначається, що теля дуже слабке.

Причиною такої аномалії розглядають зміну в геномі, на яку могли вплинути зовнішні фактори або стан самої корови.

"Мутації можуть бути викликані певними мутагенними впливами, штучними умовами, а іноді й схрещуванням", — йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, як подібний випадок був зафіксований у Туреччині, де корова народила теля з двома головами, шістьма ногами та двома хвостами. Інцидент мав місце в листопаді в сільському районі Бахчеараси в районі Кіні. Тільки цей мутант побачив світ уже мертвим.

Нагадаємо, у сербському селі неподалік міста Чачак корова звичайного забарвлення народила бузкове теля.

Ще повідомлялося, що у 2009 році в Ірані вчені успішно клонували теля. Тварина одержала ім'я Боніана.