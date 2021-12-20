Двуглавый теленок-мутант родился на ферме в Бразилии

Возраст коровы-матери, которая родила необычного теленка, около шести лет.

В Бразилии на ферме в штате Эспириту-Санту на свет появился теленок с двумя головами. Об этом сообщает Daily Star.

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Это третий отпрыск коровы, предыдущие два из этого выводка оказались нормальными.

Необычное животное не может самостоятельно стоять на ногах, постоянно лежит и питается с помощью людей: работники фермы кормят его из бутылочки. Отмечается, что теленок очень слаб.

Причиной такой аномалии рассматривают изменение в геноме, на которое могли повлиять внешние факторы или состояние самой коровы.

"Мутации могут быть вызваны определенными мутагенными воздействиями, искусственными условиями, а иногда и скрещиванием", — говорится в сообщении.

Издание напоминает, как подобны случай был зафиксирован в Турции, где корова родила теленка с двумя головами, шестью ногами и двумя хвостами. Инцидент имел место в ноябре в сельском районе Бахчеарасы в районе Кине. Только этот мутант пришел на свет уже мертвым.

Напомним, в сербской деревне неподалеку города Чачак корова обычной расцветки родила сиреневого теленка.

Еще сообщалось, что в 2009 году в Иране ученые успешно клонировали теленка. Животное получило имя Бониана.