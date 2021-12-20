У Пакистані політик, який переміг на виборах, загинув через святкову стрілянину на його честь

Мохаммеда Закрію Хана обрали до сільської ради Сурізай, округу Пешавар, а під час святкової стрілянини одна з куль на смерть поранила чоловіка.

У неділю, 19 грудня, в Пакистані в окрузі Пешавар під час святкування перемоги на виборах загинув обраний кандидат Мохаммед Закрія Хан. Він виграв вибори на місце генерального радника місцевої сільської ради села Сурізай. Про це повідомляє пакистанський телеканал SAMAA TV.

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Окрім Мохаммеда Закрії Хана, на виборах до сільради перемогли ще кілька кандидатів із того ж округу. Прибічники переможців влаштували святкову стрілянину, і одна з шалених куль потрапила в Закрію.

Згідно з інформацією SAMAA TV, поліція була присутня на місці події, але не зробила жодних дій.

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