В Пакистане победивший на выборах политик погиб из-за праздничной стрельбы в его честь

Мохаммеда Закрию Хана избрали в сельский совет Суризай, округа Пешавар, а во время праздничной стрельбы одна из пуль насмерть ранила мужчину.

В воскресенье, 19 декабря в Пакистане в округе Пешавар во время празднования победы на выборах погиб избранный кандидат Мохаммед Закрия Хан. Он выиграл выборы на место генерального советника местного сельского совета деревни Суризай. Об этом сообщает пакистанский телеканал "SAMAA TV".

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Кроме Мохаммеда Закрии Хана, на выборах в сельсовет победили еще несколько кандидатов из того же округа. Сторонники победителей устроили праздничную стрельбу и одна из шальных пуль попала в Закрию.

Согласно информации "SAMAA TV", полиция присутствовала на месте события, но не предприняла никаких действий.

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