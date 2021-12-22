П'яні папуги залітають у будинки австралійців і вмирають через "неадекватну поведінку"

Часто нетверезі птахи залітають у будинки до людей і сидять на підлозі, поки їх не схопить кішка.

В Австралії в окрузі Кімберлі у червонокрилих папуг помітили неадекватну поведінку через алкогольне сп'яніння. Птахи їдять опале манго, яке попередньо довго лежать і бродить на сонці, пише АВС.

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Багато пернатих просто не виживають після поїдання таких манго через алкогольну інтоксикацію. Але все ж таки місцевим ветеринарам вдавалося врятувати кілька птахів.

"Ми вже бачили близько пів дюжини птахів. Проте, на жаль, багато хто просто не потрапляє до клініки, тому що помирає, перш ніж люди їх знаходять", — розповів ветеринар Пол Мерфі.

При цьому відомо, що папуги помирають не тільки від отруєння етанолом, а й через свою "неадекватну поведінку". Часто у стані сп'яніння вони залітають до людей у будинки, де їх можуть схопити кішки чи інші хижі тварини.

Червонокрилі папуги здаються єдиними птахами, на яких впливає ферментація манго. Наголошується, що роль грає і те, що фрукт добре доступний для тваринного світу.

Фахівець Університету Західної Австралії Майкл Консідайн каже: плоди манго особливо унікальні, вони містять багато цукру, який згодом перетворюється на алкоголь (і, відповідно, через це фрукти багаті на спирт). Інші ж плоди зазвичай рідші. Під час ферментації манго починає виділяти ароматичні сполуки, що приваблює тварин.

Експерти радять місцевим жителям у разі знахідки п'яних папуг не лікувати їх самостійно, а нести до ветеринара.

Раніше повідомлялося, що папуги-наркомани в Індії спустошують фермерські макові поля. Під дією сп'яніння вони літають зигзагами та врізаються у дерева.