Пьяные попугаи залетают в дома австралийцев и умирают из-за "неадекватного поведения"

Часто нетрезвые птицы залетают в дома к людям и сидят на полу, пока их не схватит кошка.

В Австралии в округе Кимберли краснокрылые попугаи замечены на неадекватном поведении из-за алкогольного опьянения. Птицы едят опалые манго, которые предварительно долго лежат и бродят на солнце, пишет АВС.

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Многие пернатые просто не выживают после поедания таких манго из-за алкогольной интоксикации. Но все же местным ветеринарам удавалось спасти несколько птиц.

"На данный момент мы уже видели около полудюжины птиц. Однако, к сожалению, многие просто не попадают в клинику, потому что умирают, прежде чем люди их находят", — рассказал ветеринар Пол Мерфи.

При этом известно, что попугаи умирают не только от отравления этанолом, но и в следствии своего "неадекватного поведения". Часто в состоянии опьянения они залетают к людям в дома, где их могут схватить кошки либо другие хищные животные.

Краснокрылые попугаи кажутся единственными птицами, на которых так влияет ферментация манго. Отмечается, что роль играет и то, что фрукт хорошо доступен для животного мира.

Специалист Университета Западной Австралии Майкл Консидайн говорит: плоды манго особенно уникальны, у них содержится много сахара, который со временем превращается в алкоголь (и, соответственно, из-за этого фрукты богаты на спирт). Другие же плоды обычно более водянистые. Во время ферментации манго начинает выделять ароматические соединения, что и привлекает животных.

Эксперты советуют местным жителям при находке пьяных попугаев не лечить их самостоятельно, а нести к ветеринару.

Ранее сообщалось, что попугаи-наркоманы в Индии опустошают фермерские маковые поля. Под действием опьянения они летают зигзагами и врезаются в деревья.