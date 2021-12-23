Слідчий комітет РФ допитає Артемія Лебедєва за пост про святі мощі

Правоохоронці розпочали перевірку після обурення духовенства, яке назвало пост блогера "злочинним".

Слідчий комітет Росії розпочав перевірку через пост дизайнера та блогера Артемія Лебедєва про мощі святих. Чиновники вважають, що його висловлювання ображають релігійні почуття вірян. Про це повідомив сам блогер у своєму телеграм-каналі, опублікувавши виклик на допит.

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[ + – ] Виклик на допит СК РФ

У документі йдеться, що "згідно з наявними даними, на сторінці користувача в інтернет-месенджері Телеграм із ім'ям Артемій Лебедєв опубліковані нецензурні висловлювання про святі мощі".

Що за пост про мощі?

17 грудня дизайнер опублікував пост, у якому висловив свою думку про практику поклоніння мощам святих. "Чому в мавзолеях лежать напоказ трупики Леніна, Кім Ір Сена, Мао? Звідки в народі бажання вклонитися мертвому менеджеру? Чому вишиковуються черги прикластися до якоїсь коробки з лупою Сергія Радонезького?" – написав Лебедєв.

Ці слова викликали резонанс серед російського духовенства, яке через соцмережі закликало слідчих притягнути блогера до відповідальності за образу почуттів вірян.

[ + – ] Обурення російського духовенства

У відповідь на виклик Слідчого документа блогер назвав документ "богохульним" і звернувся до правоохоронців: "Дорогий Слідчий комітет! Розкажи мені, будь ласка, а що таке святі мощі? У якому законі вони описані? Як визначається святість?" Він зазначив також, що глава СК Олександр Бастрикін, найімовірніше, складав іспит із наукового атеїзму, щоб вступити до КПРС.

Раніше Артемій Лебедєв отримав популярність після того, як знявся в агітації за поправки до Конституції РФ про обнулення президентських термінів для Володимира Путіна. А потім закликав не голосувати за неї, пояснивши, що помилявся, підтримуючи поправки, які він вважав "позитивним популізмом".

Раніше Фокус повідомляв, що новий кліп Моргенштерна звинувачують у образі почуттів вірян.

Також ми розповідали, що Facebook планує заробляти на почуттях вірян, створивши кнопку "помолитися".