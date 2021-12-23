Следственный комитет РФ допросит Артемия Лебедева за пост о святых мощах

Правоохранители начали проверку после возмущения духовенства, назвавшего пост блогера "преступным".

Следственный комитет России начал проверку из-за поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых. Чиновники считают, что его высказывания оскорбляют религиозные чувства верующих. Об этом сообщил сам блогер в своем Телеграмм-канале, опубликовав вызов на допрос.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

[ + – ] Вызов на допрос СК РФ

В документе говорится, что "согласно имеющимся данным, на странице пользователя в интернет-мессенджере Телеграмм с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах".

Что за пост о мощах?

17 декабря дизайнер опубликовал пост, в котором выразил свое мнение о практике поклонения мощам святых. "Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?" – написал Лебедев.

Эти слова вызвали резонанс в среде российского духовенства, которое через соцсети призвало следователей привлечь блогера к ответственности за оскорбление чувств верующих.

[ + – ] Возмущение российского духовенства

В ответ на вызов Следственного документа блогер назвал документ "богохульным" и обратился к правоохранителям: "Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?" Он отметил так же, что глава СК Александр Бастрыкин, вероятнее всего, сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы вступить в КПСС.

Ранее Артемий Лебедев получил известность после того, как снялся в агитации за поправки к Конституции РФ об обнулении президентских сроков для Владимира Путина. А потом призвал не голосовать за нее, пояснив, что заблуждался, поддерживая поправки, которые он считал "положительным популизмом".

Ранее Фокус сообщал о том, что новый клип Моргенштерна обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Также мы рассказывали, что Facebook планирует зарабатывать на чувствах верующих, введя кнопку "помолиться".